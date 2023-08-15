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Прокуратура столиці Болгарії розслідує справу підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, яких затримали у Британії

Досудове розслідування міська прокуратура веде ще з березня цього року.

Прокуратура столиці Болгарії розслідує справу підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, яких затримали у Британії
Фото: BBC/LINKEDIN/BISER

Прокуратура столиці Болгарії Софії розслідує справу підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, яких затримали у Великобританії.

Про це йдеться на сайті прокуратури.

Відомство проводить розслідування за фактом злочину шпигунства.

Досудове розслідування прокуратура веде ще з березня 2023 року. Відомство проводить спільні дії з Державним агентством національної безпеки. "Через характер досудового провадження і той факт, що воно містить секретну інформацію, на даному етапі не може бути надано жодних додаткових подробиць", - зазначили в прокуратурі Софії.

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Нагадаємо, у Великобританії заарештували трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Усі вони - громадяни Болгарії; їх затримали в лютому і відтоді вони перебувають під вартою. Стверджується, що затримані працювали на російські спецслужби.

Нещодавно Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

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