В українські порти прямують три судна для завантаження експортною продукцією

Судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

Три нових судна рухаються у напрямку українських портів під завантаження експортною продукцією.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ", – йдеться у повідомленні.

Судна будуть завантажені українською агропродукцією та залізною рудою (вантаж – понад 127 тис. тонн) і після цього вирушать в напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

Нагадаємо, тимчасово встановленим ВМС ЗСУ коридором 19 вересня скористалися балкери RESILENT AFRICA та AROYAT, які експортували понад 20 тис. тонн української агропродукції для країн Азії та Африки.

Нагадаємо, судно Resilient Africa з 3 тис. тонн пшениці вийшло 19 вересня з порту Чорноморська по встановленому українськими військовими тимчасовому коридору.