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В українські порти прямують три судна для завантаження експортною продукцією

Судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

В українські порти прямують три судна для завантаження експортною продукцією
Фото: Мінінфраструктури

Три нових судна рухаються у напрямку українських портів під завантаження експортною продукцією.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ", – йдеться у повідомленні.

Судна будуть завантажені українською агропродукцією та залізною рудою (вантаж – понад 127 тис. тонн) і після цього вирушать в напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

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Нагадаємо, тимчасово встановленим ВМС ЗСУ коридором 19 вересня скористалися балкери RESILENT AFRICA та AROYAT, які експортували понад 20 тис. тонн української агропродукції для країн Азії та Африки.

Нагадаємо, судно Resilient Africa з 3 тис. тонн пшениці вийшло 19 вересня з порту Чорноморська по встановленому українськими військовими тимчасовому коридору.

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