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Глава Мінцифри закликав мешканців окупованих територій надсилати інформацію про ворожі РЕБ

Для цього створили спеціального бота. Глава Мінцифри розповів про правила безпеки для тих, хто хоче допомогти. 

Глава Мінцифри закликав мешканців окупованих територій надсилати інформацію про ворожі РЕБ
Фото: скриншот

Глава Мінцифри Михайло Федоров закликав надсилати інформацію про ворожі РЕБ «Поле-21М» у єВорог. 

“На відео — російський комплекс РЕБ «Поле-21М», який має до трьох антен. Ворог використовує його, щоб глушити на фронті GPS-сигнал. Без цього наші воїни не можуть ефективно запускати дрони та координувати роботу підрозділів”, - написав Федоров.

Він зазначив, що найчастіше росіяни встановлюють «Поле-21М» на вежах мобільного зв’язку, маскуючи їх під цивільні антени. Також їх встановлюють на будинках, автомобілях, елеваторах, водонапірних вежах або просто на землі. Їх знищення послабить ворожі війська та відкриє небо для українських «пташок».

“Раніше прикордонники демілітаризували такий РЕБ на Сватівському напрямку. Хочете, щоб Сили оборони повторили? Пишіть про «Поле-21М» у єВорог @evorog_bot. Головне — не забувайте про правила безпеки. Робити фото або відео потрібно тільки з безпечної відстані. А після відправлення даних очистьте галерею та видаліть історію листування з чатботом”, - зазначив Федоров.

Він подякував всім сміливим українцям, які допомагають Силам оборони. Також Федоров закликав передати це повідомлення друзям, родичам і знайомим з тимчасово окупованих територій. 

Нагадаємо, тим часом українські військові випробовують на передовій безпілотного робота Ironclad. Робот допомагає штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою.

Машина розвиває швидкість до 20 кілометрів, обладнана тепловізійною камерою та бойовою туреллю Шабля М2. Також має броньований панцир, який захищає від стрілецької зброї. Керувати Ironclad можна дистанційно — з безпечного місця.

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