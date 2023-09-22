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Вплив Росії на експорт українського зерна по Чорному морю скоро зменшиться, – чиновник Держдепу США

Все більше суден зможуть залишати українські порти.

Вплив Росії на експорт українського зерна по Чорному морю скоро зменшиться, – чиновник Держдепу США
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Голова Управління координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О'Браєн заявив, що важелі впливу Росії на український експорт зерна по Чорному морю, швидше за все, зменшаться найближчими тижнями, оскільки все більше суден зможуть залишати українські порти, а зростання витрат може змусити Москву переглянути свою відмову від угоди щодо зерна, повідомляє Reuters. 

Лідери на Генеральній асамблеї ООН цього тижня обговорювали спроби відновити угоду, від якої Росія відмовилася в липні.

Країни Заходу звинуватили Росію у використанні продовольства як зброї війни, вийшовши з чорноморської угоди, яка допомогла знизити світові ціни на продовольство, а потім здійснила неодноразові авіаудари по українських портах і зернових складах.

“Кілька факторів... вплинуть на їхні (російські, - ред.) розрахунки. Один з них полягає в тому, що їхній важіль впливу знизиться. Зараз кілька кораблів України вже залишили (порти, - ред.) та залишаються в територіальних водах», — сказав О'Брайен, коментуючи “логіку” Москви щодо Чорноморської зернової ініціативи.

За його словами, другим фактором є те, що ціноутворення Росії постраждає від її нападів на українські кораблі, що призводить до того, що страховики підвищують ставки, а витрати Москви зростають.

«Протягом наступних кількох тижнів, я думаю, зміняться фактори, які змусили Росію вірити, що вона виграє від виходу (з угоди, - ред.)».

Нагадаємо, сьогодні вже друге судно з українською пшеницею вийшло з порту “Чорноморськ” по тимчасовому коридору. Судно прямує до Єгипту тимчасовим коридором, встановленим українськими військовими.

До цього встановленим коридором пройшло судно Resilient Africa з 3 тис тонн пшениці для Азії.

Нагадаємо, минулого місяця відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

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