Молоді кримчани почали отримувати українські паспорти

Після отримання паспортів вони планують вступати до українських вишів.

Молоді люди з Криму 19-25 років приїжджають на материкову Україну, щоб оформити паспорт громадянина України.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції з посиланням на Міграційну службу.

Зазначається, що перш, ніж потрапити на підконтрольну уряду України територію, кримчани долають складний шлях: перетинають кордони, зокрема і країни-агресора.

"Вони в’їжджають на територію України, маючи на руках лише свідоцтво про народження або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений до 2014 року", – йдеться у повідомленні.

Більшість із них після оформлення документа планують вступити до українських вищих навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти в Криму, зокрема на центральній набережній в Алушті. Окупанти планували мобілізувати до 30 тис. осіб та призвати до 10 тис. строковиків.