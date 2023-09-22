Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Мораевцький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Мораевцький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Молоді кримчани почали отримувати українські паспорти

Після отримання паспортів вони планують вступати до українських вишів.

Молоді кримчани почали отримувати українські паспорти

Молоді люди з Криму 19-25 років приїжджають на материкову Україну, щоб оформити паспорт громадянина України.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції з посиланням на Міграційну службу.

Зазначається, що перш, ніж потрапити на підконтрольну уряду України територію, кримчани долають складний шлях: перетинають кордони, зокрема і країни-агресора.

"Вони в’їжджають на територію України, маючи на руках лише свідоцтво про народження або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений до 2014 року", – йдеться у повідомленні.

Більшість із них після оформлення документа планують вступити до українських вищих навчальних закладів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна адміністрація відкриває мобілізаційні пункти в Криму, зокрема на центральній набережній в Алушті. Окупанти планували мобілізувати до 30 тис. осіб та призвати до 10 тис. строковиків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies