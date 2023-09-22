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РФ буде нарощувати виробництво безпілотників, – Ігнат

Окрім "Шахедів" з’являються нові типи ударних БпЛА.

РФ буде нарощувати виробництво безпілотників, – Ігнат
Фото: Сили оборони Півдня

Росія виробляє інші ударні безпілотники, окрім "Шахедів". Виробництво дронів буде нарощуватися.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми бачимо, що сьогодні, окрім "Шахедів", з’являються й інші БПЛА ударного типу, які Росія виготовила, які Росія має. Це не лише "Ланцети", це такі БПЛА типу "Куб", це теж ударний БПЛА, які нещодавно були знищені на сході нашої країни в Дніпропетровській області. Тому ворог буде БПЛА однозначно нарощувати", – заявив Ігнат.

Він додав, що у РФ триває виробництво ракет.

"Можливо, не в такій кількості, як окупантам того б хотілось, але воно все ж таки у них є", – зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

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Нагадаємо, з 13 вересня минулого року по 13 вересня 2023-го російська армія випустила по території України понад 2 000 ударних "Шахедів". За різними оцінками сумарна вартість випущених дронів склала від 40 до 100 млн доларів.

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