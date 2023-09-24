Головне за ніч та ранок неділі, 24 вересня: понад 20 бойових зіткнень, масовані ворожі обстріли Херсонщини

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 390 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 276 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

На Херсонщині російські війська активізували удари з повітря. На прифронтові райони вони скидають керовані авіабомби, місця скупчення цивільних атакують FPV-дронами.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. "На Херсонщині ворог суттєво атакує авіацією... Останніми днями вони активізувалися надзвичайно, дуже потужні удари відбуваються, групові нальоти. Упродовж доби ми фіксуємо понад 20 керованих авіабомб по Бериславщині і Херсонському району", - зазначила Гуменюк.

За її словами, КАБи потужністю 500 кг в тротиловому еквіваленті мають дуже велику руйнівну силу, знищують сльськогосподарські угіддя, місця збереження зерна.

"Використовують і тактичну авіацію, і дрони - не тільки ударні, а і FPV, які можуть переносити осколкові боєприпаси. Скидають їх, справді, на місця скупчення людей, де видається гуманітарна допомога, де збираються гуманітарні штаби або люди просто прямують з роботи додому", - зауважила Гуменюк.

Активізацію повітряного способу атак речниця пов'язує з тим, що українська армія контрбатарейно вибиває артилерійські потужності окупантів з лівого берега Дніпра на Херсонщині.

Українські війська все глибше заходять в окуповану Росією частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"На відео з геолокацією, опублікованому 23 вересня, видно, як росіяни мають бій з українськими військовими на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботиним та Новопрокопівкою. Українські війська не подолали всі російські оборонні позиції поблизу Вербового. Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається невідомою", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в ISW зазначили, що українські сили прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового. Водночас, аналітики зауважили, що ці укріплення є не кінцевою оборонною лінією РФ на заході області.

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