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В Укренерго назвали кількість знеструмлених населених пунктів

Тривають відновлювальні роботи.

В Укренерго назвали кількість знеструмлених населених пунктів
Фото: ДТЕК

У вівторок 27 вересня через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 398 населених пунктів України.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Унаслідок бойових дій є пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Є відключення з технічних причин на Сумщині. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась  робота  вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 12 до 15. Максимальна потужність, яка обмежувалася в окремі години склала 612 МВт. Триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках електростанцій.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів створив Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження чи припинення енергопостачання.

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