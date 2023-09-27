В Укренерго назвали кількість знеструмлених населених пунктів

У вівторок 27 вересня через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 398 населених пунктів України.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Унаслідок бойових дій є пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Є відключення з технічних причин на Сумщині. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 12 до 15. Максимальна потужність, яка обмежувалася в окремі години склала 612 МВт. Триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках електростанцій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів створив Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження чи припинення енергопостачання.