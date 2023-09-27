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На Миколаївщині триває гасіння двох масштабних пожеж в екосистемах, – ДСНС

Площі пожеж біля міста Миколаїв склали 7 та 5 га. В обох випадках існує загроза перекидання полум’я на дачні будинки та населений пункт.

На Миколаївщині триває гасіння двох масштабних пожеж в екосистемах, – ДСНС
Фото: ДСНС

На Миколаївщині триває гасіння двох масштабних пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє ДСНС України. 

27 вересня в області виникло одразу два загорання сухої трави та чагарників на відкритих територіях в с. Лупареве та с. Новоруське Миколаївського району. 

Орієнтовна площа пожеж на момент прибуття вогнеборців склала 7 та 5 га. В обох випадках існує загроза перекидання полум’я на дачні будинки та населений пункт.

На місці працює 48 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки, вогнеборці місцевої пожежної охорони, а також державної пожежної команди Котляреве.

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