Головне за ніч та ранок вівторка, 14 листопада: нічна ворожа атака, 80 бойових зіткнень, арешт Дубінського

У ніч на 14 листопада окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Захисникам вдалося збити сім із дев'яти ударних безпілотників.

Запуск Shahed-136/131 відбувся з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – РФ). Балістичну ракету "Іскандер-М" випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області, повідомили в Telegram Повітряних сил.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних «БпЛА Shahed-136/131»", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де нашими захисниками відбито 15 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області. Там Сили оборони відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 24 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 920 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 313 470 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона.

"Російська армія з артилерії вдарила по Корабельному району Херсона", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Попередньо відомо, що постраждала 54-річна жінка. Її з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доставили до медзакладу. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Зараз їй надають необхідну медичну допомогу.

У ніч на 14 листопада Печерський районний суд Києва в закритому режимі обирав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Його взяли під варту на 60 діб без альтернативи застави. Нардеп пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

На початку засідання прокурор просив розглядати обрання запобіжного заходу в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку країни.

Адвокати Дубінського заперечили. За їхніми словами, в матеріалах клопотання "немає жодних аргументів, які б вказували на державну таємницю". На проведенні відкритого засідання наполягав і сам Дубінський. Однак, суддя підтримала позицію прокурора і вирішила продовжити засідання в закритому режимі.

"До 12 січня (арешт - ред.) 2024 року. А це означає що? Новий рік у СІЗО - за те, що критикував владу. Цікаво, а хоч мандарини будуть?" - прокоментував рішення суду нардеп.

Нагадаємо, вчора Дубінський отримав підозру в державній зраді. СБУ і ДБР зібрали докази його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії. За даними слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу (ГРУ).

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