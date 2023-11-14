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НАТО посилило патрулювання у Балтійському морі, – Столтенберг

Це стало відповіддю на підрив “Північних потоків” та нещодавній інцидент із пошкодженням підводного газогону Baltic Connector між Фінляндією та Естонією. 

НАТО посилило патрулювання у Балтійському морі, – Столтенберг
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

НАТО посилило патрулювання у Балтійському морі. 

Про це повідомив генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг у соцмережі X. 

“Хороша дискусія щодо критичної підводної інфраструктури з міністрами оборони ЄС. Після диверсії на Nord Stream та інциденту в Балтійському морі НАТО посилило патрулювання, обмін інформацією та роботу з партнерами”, - написав Столтенберг. 

Він зазначив, що учасники дискусії також обговорили життєву важливість подальшої підтримки України.

Нагадаємо, у жовтні президент Латвії закликав НАТО “закрити” Балтійське море, якщо виявиться, що це Росія пошкодила підводний газогін Baltic Connector між Фінляндією та Естонією. 

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь" НАТО у випадку доведення умисності пошкодження трубопроводу в Балтійському морі. Блок з'ясовує причини інциденту.

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