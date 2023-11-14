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Німеччина передає Україні десять танків Leopard 1 та іншу військову допомогу

Також Україна отримає гусеничні всюдиходи і один танк розмінування.

Німеччина передає Україні десять танків Leopard 1 та іншу військову допомогу
Фото: ЕРА/UPG

Німеччина передає Україні десять танків Leopard 1 та іншу військову допомогу. 

Про це йдеться на сайті німецького уряду. 

  • 10 танків Leopard 1 A5
  • 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 
  • 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog
  • 1 020 боєприпасів калібру 155 мм 
  • 1 танк для розмінування WISENT 1
  • 10 БПЛА-розвідників VECTOR
  • 10 000 захисних окулярів 
  • 14 наземних оглядових радарів GO12
  • 3 автомобілі для охорони кордону
  • 4 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 4 напівпричепи
  • 16 вантажівок Zetros
  • 3 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) 
  • 13 вантажівок MAN TGS
  • 1,4 мільйона патронів до вогнепальної зброї 
  • 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги підвищеної прохідності Warthog 

Нагадаємо, до кінця року Німеччина передасть Україні ще дві системи IRIS-T. ФРН зацікавлена у вибудовуванні довготривалих стратегічних відносин з Україною.

Зазначимо, що глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні. Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні.

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