Також Україна отримає гусеничні всюдиходи і один танк розмінування.

Німеччина передає Україні десять танків Leopard 1 та іншу військову допомогу.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

10 танків Leopard 1 A5

14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206

5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog

1 020 боєприпасів калібру 155 мм

1 танк для розмінування WISENT 1

10 БПЛА-розвідників VECTOR

10 000 захисних окулярів

14 наземних оглядових радарів GO12

3 автомобілі для охорони кордону

4 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 4 напівпричепи

16 вантажівок Zetros

3 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)

13 вантажівок MAN TGS

1,4 мільйона патронів до вогнепальної зброї

5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги підвищеної прохідності Warthog

Нагадаємо, до кінця року Німеччина передасть Україні ще дві системи IRIS-T. ФРН зацікавлена у вибудовуванні довготривалих стратегічних відносин з Україною.

Зазначимо, що глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні. Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні.