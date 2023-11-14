Німеччина передає Україні десять танків Leopard 1 та іншу військову допомогу.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
- 10 танків Leopard 1 A5
- 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206
- 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги Carrier Warthog
- 1 020 боєприпасів калібру 155 мм
- 1 танк для розмінування WISENT 1
- 10 БПЛА-розвідників VECTOR
- 10 000 захисних окулярів
- 14 наземних оглядових радарів GO12
- 3 автомобілі для охорони кордону
- 4 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 4 напівпричепи
- 16 вантажівок Zetros
- 3 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)
- 13 вантажівок MAN TGS
- 1,4 мільйона патронів до вогнепальної зброї
- 5 гусеничних автомобілів швидкої допомоги підвищеної прохідності Warthog
Нагадаємо, до кінця року Німеччина передасть Україні ще дві системи IRIS-T. ФРН зацікавлена у вибудовуванні довготривалих стратегічних відносин з Україною.
Зазначимо, що глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні. Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні.