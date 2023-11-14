Студенти Національного університету "Львівська політехніка" організували мітинг проти викладачки вишу та мовознавиці Ірини Фаріон на тлі скандалу через її висловлювання та публікацію листа з даними студента з окупованого Криму.

Про це повідомляє hromadske.

Під стіни вишу вийшли десятки студентів. У деяких із них були плакати з написами "Геть комуністку Фаріон" та "Легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину прикривають військові".

Згодом учасники акції зайшли всередину будівлі – начебто під кабінет Фаріон.

Фото: hromadske.ua

Фото: hromadske.ua

Нагадаємо, Фаріон заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Національний університет "Львівська політехніка", де викладає Фаріон, заявила, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом. Омбудсман Дмитро Лубінець через це звернувся до СБУ, аби спецслужба надала оцінку її висловлюванням.

За кілька днів Лубінець знову звернувся до Служби безпеки через Фаріон. Цього разу – через розголошення нею персональних даних студента з окупованого Криму. 8 листопада Фаріон опублікувала скріншот електронного листа з відкритим ім'ям. Фаріон відмовилася видаляти його персональні дані. Після цього хлопця затримав окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом". В мережі з'явилося відео, де хлопець публічно вибачається перед окупантами.

У 2012 році Фаріон виграла вибори у Верховну Раду у Львові, отримавши понад 68% голосів, однак уже через два роки на позачергових парламентських виборах зайняла в тому самому окрузі лише третє місце з 16,4%. А в жовтні 2015 року Фаріон програла вибори у Львівську облраду.