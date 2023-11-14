Унаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа на шахті у Донецькій області

Вчора ввечері на одній з шахт на Донеччині сталася пожежа через перепад напруги після російських обстрілів.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство енергетики України.

"Увечері через перепад напруги сталася пожежа на одній із шахт у Донецькій області", – йдеться в повідомленні.

Під землею на момент надзвичайної ситуації перебували 45 шахтарів. Продукти горіння у гірничі виробки не потрапили. За годину пожежу було ліквідовано та відновлено електропостачання шахти.

Нагадаємо, 13 листопада росіяни атакували Донецьку область. Під обстріл потрапила електропідстанція та знеструмилася повітряна лінія. Через це одна з шахт залишилася без світла.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 21 обстріл по населених пунктах Донеччини. Під вогнем окупантів перебували Авдіївка, Красногорівка, Селидове, Велика Новосілка, Гостре, Північне, Орлівка. За добу в області поранено троє людей.