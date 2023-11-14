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Унаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа на шахті у Донецькій області

Загоряння було ліквідоване протягом години.

Унаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа на шахті у Донецькій області
Ілюстративне фото
Фото: epravda.com.ua

Вчора ввечері на одній з шахт на Донеччині сталася пожежа через перепад напруги після російських обстрілів.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство енергетики України.

"Увечері через перепад напруги сталася пожежа на одній із шахт у Донецькій області", – йдеться в повідомленні.

Під землею на момент надзвичайної ситуації перебували 45 шахтарів. Продукти горіння у гірничі виробки не потрапили. За годину пожежу було ліквідовано та відновлено електропостачання шахти.

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Нагадаємо, 13 листопада росіяни атакували Донецьку область. Під обстріл потрапила електропідстанція та знеструмилася повітряна лінія. Через це одна з шахт залишилася без світла.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 21 обстріл по населених пунктах Донеччини. Під вогнем окупантів перебували Авдіївка, Красногорівка, Селидове, Велика Новосілка, Гостре, Північне, Орлівка. За добу в області поранено троє людей. 

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