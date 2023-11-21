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На Мелітополському напрямку триває наступальна операція Сил оборони, – речник Генштабу

Водночас ворог вів там безуспішні штурмові дії. 

На Мелітополському напрямку триває наступальна операція Сил оборони, – речник Генштабу
Фото: скріншот

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Ворог вів на Бахмутському напрямку штурмові дії в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного, де захисники відбили 20 атак.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають ворогу втрат. Окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та північно-західніше Вербового, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Адвіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де підрозділами Сил оборони було відбито 10 атак", – сказав він.

На Мар'їнському росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки, Побєди і Новомихайлівки. Захисники відбили 12 атак.

На Шахтарському напряму росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського Донецької області. Українські військові відбили дві атаки.

"На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Сеньківки та східніше Петропавлівки Донецької області, де підрозділами Сил оборони України відбито 10 атак противника", – додав речник.

Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. 

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету “Іскандер-К” та 10 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти “Котляревська” та інша цивільна інфраструктура.

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