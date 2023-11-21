Унаслідок обстрілів Херсонщини загинули двоє людей, троє дістали поранення

Російські окупанти за минулу добу здійснили 44 обстріли населених пунктів Херсонської області. В результаті загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив 44 обстріли, випустивши 211 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. У місті Херсон ворог випустив 16 снарядів... Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - отримали поранення", - написав Прокудін.

Крім того, були влучання в житлові квартали населених пунктів області.

Нагадаємо, 20 листопада шестеро людей дістали поранення внаслідок ударів Росії по Херсонській області