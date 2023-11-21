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Унаслідок обстрілів Херсонщини загинули двоє людей, троє дістали поранення

За минулу добу росіяни здійснили 44 обстріли.

Унаслідок обстрілів Херсонщини загинули двоє людей, троє дістали поранення
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти за минулу добу здійснили 44 обстріли населених пунктів Херсонської області. В результаті загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін  у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив 44 обстріли, випустивши 211 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. У місті Херсон ворог випустив 16 снарядів... Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - отримали поранення", - написав Прокудін.

Крім того, були влучання в житлові квартали населених пунктів області.

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Нагадаємо, 20 листопада шестеро людей дістали поранення внаслідок ударів Росії по Херсонській області

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