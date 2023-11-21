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За минулу добу ЗСУ знищили ще 610 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 320 000 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 610 російських загарбників
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні майже 320 000 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 319820 (+610) осіб
  • танків - 5439 (+0)
  • бойових броньованих машин - 10174 (+6)
  • артилерійських систем - 7752 (+4)
  • РСЗВ - 899 (+0)
  • засоби ППО - 588 (+0)
  • літаків - 323 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5771 (+7)
  • крилаті ракети -  1564 (+1)
  • кораблі / катери - 22 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10134 (+7)
  • спеціальна техніка - 1098 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

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