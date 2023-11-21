За минулу добу ЗСУ знищили ще 610 російських загарбників

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні майже 320 000 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 319820 (+610) осіб
- танків - 5439 (+0)
- бойових броньованих машин - 10174 (+6)
- артилерійських систем - 7752 (+4)
- РСЗВ - 899 (+0)
- засоби ППО - 588 (+0)
- літаків - 323 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5771 (+7)
- крилаті ракети - 1564 (+1)
- кораблі / катери - 22 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10134 (+7)
- спеціальна техніка - 1098 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.