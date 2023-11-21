За минулу добу ЗСУ знищили ще 610 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 320 000 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні майже 320 000 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 319820 (+610) осіб

танків - 5439 (+0)

бойових броньованих машин - 10174 (+6)

артилерійських систем - 7752 (+4)

РСЗВ - 899 (+0)

засоби ППО - 588 (+0)

літаків - 323 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5771 (+7)

крилаті ракети - 1564 (+1)

кораблі / катери - 22 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 10134 (+7)

спеціальна техніка - 1098 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.