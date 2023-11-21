​Сили ППО збили дев'ять ворожих дронів і крилату ракету "Іскандер-К"

У ніч на 21 листопада 2023 року росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також противником було випущено чотири зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкой (Крим).

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дев'ять ворожих безпілотників «Shahed-131/136» та одну крилату ракету «Іскандер-К». Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах