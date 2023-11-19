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В окупованому Мелітополі росіяни, шукаючи своїх дезертирів, змушують чоловіків вимовляти слово "паляниця"

Нещодавно на лівобережжі Херсонщини тільки з однієї бригади втекли 20 окупантів.

В окупованому Мелітополі росіяни, шукаючи своїх дезертирів, змушують чоловіків вимовляти слово "паляниця"
Блокпост 'ДНРрівців' біля Маріуполя
Фото: EPA/UPG

У Мелітополі окупанти не справляються ні з спротивом, ні зі своїми дезертирами. Щоб виявити "втікачів", росіяни на блокпостах перевіряють не документи, а можливість вимовити слово "паляниця". Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти не можуть впоратися ні зі спротивом цивільних українців, ні з дезертирством своїх росармійців. Тож посилюють обшуки і допити. Шукають втікачів. За повідомленнями мешканців на днях у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто не документи… а можливість сказати слово "паляниця". У рашистів на "паляниці" язик ламається, тож ймовірно шукали переодягнених дезертирів. Тим паче, за даними Генштабу нещодавно на лівобережжі Херсонщини тільки з однієї бригади втекли 20 вояк", – зазначає Федоров.

Крім того, окупанти активно шукають "підпілля". Після нещодавніх вибухів у Мелітополі вони влаштували чергову хвилю фільтрації серед мирного населення. 

"Мобільні блок-пости на дорогах, піші патрулі на вулицях, обшуки у будинках, допити у катівнях, утримання у підвалах – наші люди вже понад півтора роки живуть як у вʼязниці", – додає мер Мелітополя. 

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Це сталося в приміщенні Нової Пошти, де окупанти розмістили свій штаб. Унаслідок вибуху в штабі окупантів в Мелітополі ліквідовано трьох російських офіцерів.

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