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Впродовж доби російські війська п'ять разів атакували Херсонщину

Двоє мирних жителів зазнали поранень.

Впродовж доби російські війська п'ять разів атакували Херсонщину
Фото: Роман Мрочко

Протягом минулої доби росіяни 5 разів атакували Херсон та громади області. Внаслідок обстрілів поранення отримали 2 мирних жителів. Про це повідомив голова МВА Херсона Роман Мрочко.

"За минулу добу 5 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 20 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні,  Антонівці та Садовому", – пише голова міської військової адміністрації.

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонської громади  2 людини зазнали поранень.

Нагадаємо, росіяни вдарили з артилерії по підприємству у Велетенському Білозерської громади Херсонської області, поранення отримав чоловік.

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