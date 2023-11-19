Впродовж доби російські війська п'ять разів атакували Херсонщину

Протягом минулої доби росіяни 5 разів атакували Херсон та громади області. Внаслідок обстрілів поранення отримали 2 мирних жителів. Про це повідомив голова МВА Херсона Роман Мрочко.

"За минулу добу 5 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 20 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці та Садовому", – пише голова міської військової адміністрації.

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонської громади 2 людини зазнали поранень.

Нагадаємо, росіяни вдарили з артилерії по підприємству у Велетенському Білозерської громади Херсонської області, поранення отримав чоловік.