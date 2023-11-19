Українські військові знищили ще 1190 російських терористів

Українсбкі військові за добу знищили ще 1190 окупантів, а також 13 ворожих танків та 25 броньованих машин. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу – 318570 (+1190) осіб,
- танків ‒ 5435 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10166 (+25)
- од,артилерійських систем – 7744 (+18) од,
- РСЗВ – 898 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 588 (+2) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1096 (+6)
Дані уточнюються.
Впродовж доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Українські військові продожують знищувати загарбників на всіх напрямках фронту.