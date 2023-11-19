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Українські військові знищили ще 1190 російських терористів

Також знищено 13 ворожих танків.

Українські військові знищили ще 1190 російських терористів
Фото: Скріншот з відео

Українсбкі військові за добу знищили ще 1190 окупантів, а також 13 ворожих танків та 25 броньованих машин. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.23 орієнтовно склали: 

  • особового складу – 318570 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 5435 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10166 (+25)
  •  од,артилерійських систем  – 7744 (+18) од,
  • РСЗВ – 898 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 588 (+2) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 1096 (+6)

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Впродовж доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Українські військові продожують знищувати загарбників на всіх напрямках фронту.

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