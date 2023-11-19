Українські військові знищили ще 1190 російських терористів

Українсбкі військові за добу знищили ще 1190 окупантів, а також 13 ворожих танків та 25 броньованих машин. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.23 орієнтовно склали:

особового складу – 318570 (+1190) осіб,

танків ‒ 5435 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 10166 (+25)

од,артилерійських систем – 7744 (+18) од,

РСЗВ – 898 (+2) од,

засоби ППО ‒ 588 (+2) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29),

крилаті ракети ‒ 1563 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1096 (+6)

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Впродовж доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Українські військові продожують знищувати загарбників на всіх напрямках фронту.