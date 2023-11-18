Байден: Путін і ХАМАС переслідують одну мету – стерти з карти сусідню демократію, підтримка України – інвестиція в безпеку США

Президент США вважає, що “Сполучені Штати є важливою нацією” і що Америка – задля власних інтересів національної безпеки і задля блага всього світу – не може і не дозволить Путіну та ХАМАС перемогти.

Президент США Джо Байден у колонці для видання The Washington Post написав, що сьогодні світ стоїть на переломній точці, коли вибір, який ми робимо, зокрема під час криз у Європі та на Близькому Сході, визначатиме напрямок нашого майбутнього для майбутніх поколінь.

“І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти сусідню демократію з карти світу. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію та скористатися наступним безладдям. Америка не може і не дозволить цьому статися. Задля наших власних інтересів національної безпеки — і задля блага всього світу”, – написав Байден.

Він зазначає, що Сполучені Штати є важливою нацією.

“Ми об’єднуємо союзників і партнерів, щоб протистояти агресорам і досягти прогресу для більш світлого, мирного майбутнього. Світ очікує від нас вирішення проблем нашого часу. Це обов’язок лідерства, і Америка її очолить (боротьбу, - ред.). Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфлікту може поширитися, а витрати на їх вирішення лише зростуть. Ми не допустимо цього”, - пише президент.

Байден зауважує, що відданість Америки Україні сьогодні – це інвестиція у власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра.

“Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу та Батьківщину. Ми надаємо їм зброю та економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі. Сполучені Штати роблять це не самі. Понад 50 країн приєдналися до нас, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для захисту. Наші партнери несуть значну частину економічної відповідальності за підтримку України”, - пише президент.

Він звертає увагу, що союзники також побудували сильніший та об’єднаніший блок НАТО, який посилює безпеку завдяки силі союзників, водночас чітко даючи зрозуміти, що ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, щоб стримати подальшу російську агресію.

Союзники в Азії також підтримують Україну та притягують Путіна до відповідальності, оскільки вони розуміють, що стабільність у Європі та Індійсько-Тихоокеанському регіоні невід’ємно пов’язані.

Крім того, Джо Байден зазначив, що палестинський народ заслуговує на власну державу та майбутнє, вільне від ХАМАС.

Нагадаємо, на цьому тижні президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели понад чотирьохгодинні переговори. Зокрема, вони обговорили питання України, Ізраїлю, Тайваню і відновлення зв'язків. При цьому глобальних угод досягнуто не було. Більш того, після зустрічі Байден сказав, що все ще вважає Сі диктатором.