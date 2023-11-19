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Сили ППО уночі знищили 15 ворожих "шахедів"

Ворог атакував з півночі.

Сили ППО уночі знищили 15 ворожих "шахедів"
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

У ніч на 19 листопада окупанти атакували з півночі (Курська область -рф) дронами-"камікадзе". Сили протиповітряної оборони знищили 15 з 20 ворожих дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"УУ ніч на 19 листопада 2023 року окупанти атакували з півночі (Курська область -рф) ударними БпЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях", – йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, українські військові знищили 1190 окупантів та 13 ворожих танків. 

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