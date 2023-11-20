Очільники МЗС України та Естонії обговорили засідання Ради ЄС у грудні та переговори про вступ

Також ішлося про постачання боєприпасів і спецтрибунал для Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з естонським колегою Маргусом Цахкною.

Про це йдеться в допис Кулеби в соцмережі Х.

Міністри скоординували кроки щодо вступу України до ЄС та засідання Ради ЄС у грудні, на якому, як очікується, буде ухвалено рішення про початок переговорів про вступ.

Також ішлося про постачання боєприпасів з ЄС до України та Спеціальний трибунал зі злочину агресії для Росії.

Нагадаємо, Люксембург підтримує початок переговорів про членство України в Європейському Союзі.

Цього тижня, як писало видання Politico до Києва прибуде глава Європейської Ради Шарль Мішель. Візит відбудеться напередодні обговорень країн-членів Євросоюзу щодо вступу України до ЄС.