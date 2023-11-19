Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади й закликав його підтримати пришвидшення вступу України в НАТО

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко в Галіфаксі на полях Міжнародного безпекового форуму провів зустріч із Міністром оборони Канади Білом Блером. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Порошенко подякував за потужну військову допомогу, яку надає Канада для зміцнення обороноздатності України, зокрема оголошення пакета допомоги у розмірі 500 мільйонів канадських доларів.

«Відзначив активну участь Канади у тренуванні українських військових та підготовку пілотів на винищувачах F16. Наголосив на важливості продовження підтримки ЗСУ додатковими системами протиповітряної оборони, РЕБ, артилерійськими снарядами та евакуаційними автомобілями», – повідомив експрезидент у соцмережах.

«Звернувся до міністра оборони Канади за підтримкою пришвидшення вступу України до НАТО як єдиної дієвої гарантії безпеки і для нашої держави, і для європейського континенту. Біл Блер запевнив, що Канада продовжить допомагати Україні і у відсічі російської агресії, і у зближенні з НАТО, адже цей курс підтримується і політичним істеблішментом Канади, і суспільством», – написав Порошенко.