«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
Західну Україну засипає снігом (фото)
Західну Україну засипає снігом (фото)
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
ГоловнаПолітика

Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади й закликав його підтримати пришвидшення вступу України в НАТО

Біл Блер запевнив, що Канада продовжить допомагати Україні.

Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади й закликав його підтримати пришвидшення вступу України в НАТО
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко в Галіфаксі на полях Міжнародного безпекового форуму провів зустріч із Міністром оборони Канади Білом Блером. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Порошенко подякував за потужну військову допомогу, яку надає Канада для зміцнення обороноздатності України, зокрема оголошення пакета допомоги у розмірі 500 мільйонів канадських доларів.

«Відзначив активну участь Канади у тренуванні українських військових та підготовку пілотів на винищувачах F16. Наголосив на важливості продовження підтримки ЗСУ додатковими системами протиповітряної оборони, РЕБ, артилерійськими снарядами та евакуаційними автомобілями», – повідомив експрезидент у соцмережах.

«Звернувся до міністра оборони Канади за підтримкою пришвидшення вступу України до НАТО як єдиної дієвої гарантії безпеки і для нашої держави, і для європейського континенту. Біл Блер запевнив, що Канада продовжить допомагати Україні і у відсічі російської агресії, і у зближенні з НАТО, адже цей курс підтримується і політичним істеблішментом Канади, і суспільством», – написав Порошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies