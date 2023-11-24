Більшість німців незадоволені роботою уряду, – опитування

Зокрема, рівень схвалення роботи Олафа Шольца на посаді канцлера ФРН сягнув мінімального показника. Тим часом правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" продемонструвала рекордний для себе рівень підтримки в 22%.

На тлі кризи навколо федерального бюджету ФРН і заморозки основних бюджетів міністерств і відомств роботу правлячої коаліції в Німеччині схвалюють лише 35% виборців. Водночас 60% німців незадоволені нею, повідомляє DW із посиланням на результати опитування Politbarometer, проведеного соціологічним інститутом Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen на замовлення телеканалу ZDF. Вони були оприлюднені у п'ятницю, 24 листопада.

82% громадян, які взяли участь в опитуванні, заявили, що спостерігають розлад у правлячій коаліції. Якби у наступну неділю, 26 листопада, проходили вибори до Бундестагу, то три правлячі партії - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), "зелені" та "Вільна демократична партія" (ВДП) - сумарно отримали б лише 35% голосів, тобто не зуміли б заручитися підтримкою більшості виборців. При цьому симпатії тих, хто голосує, згідно з опитуванням, розподілилися б так: Соціал-демократична партія Німеччини отримала б 15% голосів, "зелені" - також 15%, а ВДП - 5 відсотків.

Для порівняння: блок ХДС/ХСС, який зараз перебуває на лаві опозиції, міг би розраховувати на 31% голосів. У свою чергу правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" продемонструвала рекордний для себе рівень підтримки в 22 відсотки.

Щодо особистих рейтингів політиків, то тут канцлер ФРН Олаф Шольц отримав невтішний результат: мінус 0,4 пункту за шкалою від мінус 5 до плюс 5. Це його найгірший показник за весь час опитування Politbarometer.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок із партії "зелених", згідно з опитуванням, має рейтинг мінус 0,2; її однопартієць, віце-канцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек – мінус 0,3; міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер із ВДП – мінус 0,5 пункту.

Тим часом, голова ХДС Фрідріх Мерц, який, на думку багатьох спостерігачів, готовий поборотися за посаду канцлера ФРН, на велику підтримку виборців також сподіватися не може. Згідно з опитуванням, його рейтинг становить мінус 0,4 пункту.

У "позитивній" частині шкали опинилися міністр оборони ФРН Борис Пісторіус з рейтингом плюс 1,8 пункту і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер - 0,1 пункту.

Опитування проводилося телефоном за участю 1242 осіб, які мають право голосу на виборах, визначених випадковою вибіркою.

Нагадаємо, попри проблеми з бюджетом Німеччина запевнила, що допомога Україні в розмірі 1,3 млрд євро забезпечена. Наразі невідомо, чи очікувати збільшення військової допомоги ще на чотири мільярди євро.