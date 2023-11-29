Голова МЗС України Кулеба зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Брюсселі під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

“Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Кулеба обговорили останні події на полі бою, включно з відкриттям морських шляхів у Чорному морі”, - зазначив прессекретар Метью Міллер.

Сторони також обговорили Конференцію оборонно-промислової бази 6-7 грудня у Вашингтоні. На ній де американські та українські компанії сприятимуть спільному виробництву військових товарів для допомоги Україні.

Блінкен привітав уряд України із нещодавніми кроками щодо антикорупційних реформ, необхідних для євроатлантичної інтеграції України.

Також держсекретар підкреслив незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, у Брюсселі 29 листопада відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.