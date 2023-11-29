Ми маємо знайти шлях вигнати Росію з ОБСЄ, — Кулеба

Щоб врятувати Організацію з безпеки та співробітництва в Європі потрібно знайти шлях як позбутися РФ в ОБСЄ, або ж заснувати орагнізацію вже без Росії. Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС чотири країни офіційно заявили, що не будуть на міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп'є. Це Україна, Литва, Латвія та Естонія. Є країни, які також по-своєму висловили незгоду з участю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Міністри окремих країн сьогодні йому повідомили, що теж не будуть на міністерському засіданні, але не говоритимуть про це публічно, бо не хочуть "когось ображати".

Частина країн-членів ОБСЄ вважають, що присутність Лаврова врятує організацію від повного розпаду через необхідність приймати бюджет та рішення про головування і перепризначення керівництва.

"Але я вважаю, що якщо ми справді хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях вигнати Росію з ОБСЄ. Ось і все", — зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не братиме участі в засіданні ОБСЄ, яке відбудеться 30 листопада -1 грудня в Скоп'є, оскільки на ній буде присутній росіянин Сергій Лавров. Естонія, Латвія та Литва заявили у вівторок, 28 листопада, що вони бойкотуватимуть міністерську зустріч Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Скоп'є, якщо міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову дозволять бути присутнім на ній,