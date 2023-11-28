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Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерську зустріч ОБСЄ через присутність Лаврова. До нього приєднаються країни Балтії

Уперше за час повномасштабного вторгнення російський міністр братиме участь у засіданні.

Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерську зустріч ОБСЄ через присутність Лаврова. До нього приєднаються країни Балтії
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не братиме участі в засіданні ОБСЄ, оскільки на ній буде присутній росіянин Сергій Лавров.

Засідання відбудеться 30 листопада -1 грудня в Скоп'є. Російський міністр закордонних справ братиме участь у засіданні уперше за час повномасштабної війни, повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

"Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців – представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", – наголосив Ніколенко.

Він сказав, що за таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ.

"Спільними зусиллями маємо працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року, державі, яка розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту. З огляду на це делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. При цьому, Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру Президента України Володимира Зеленського", – заявив речник. 

Він додав, що Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої держави та особисто міністра закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ. 

Аналогічну за змістом заяву зробили міністерства закордонних справ країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви.

"Протягом останніх двох років ми були свідками того, як одна держава-учасниця ОБСЄ активно і жорстоко намагалася знищити іншу. Давайте будемо дуже чіткими: загарбницька війна та звірства Росії проти її суверенної та мирної сусідки України грубо порушують міжнародне право, включаюно Статут ООН, і є нападом на ОБСЄ та її основні принципи. Ми також не бачили нічого, крім обструктивної поведінки Росії в самій ОБСЄ – спочатку шляхом блокування будь-якої присутності та діяльності ОБСЄ в Україні, потім через блокування головування Естонії у 2024 році з абсолютно надуманих причин, а тепер через блокування конструктивних рішень для збереження та функціонування організації", – йдеться у заяві. 

Міністри вважають, що присутність Лаврова лише дасть ще одну можливість для російської пропаганди. 

Про те, що Північна Македонія дозволить Лаврову брати участь у засіданні, стало відомо 24 листопада. До складу делегації також увійде Маша Захарова – рупор кремлівської пропаганди, речниця МЗС.

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