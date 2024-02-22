Експерти світового рівня не бачать юридичних перепон для конфіскації російських активів

Конфіскація російських активів на суму майже 300 мільярдів доларів не буде порушенням жодних норм міжнародного права. Такого висновку дійшла група з 10 юристів, яка, за повідомленням Bloomberg, надіслала відповідний лист країнам "Великої сімки".
Експерти з Бельгії, Японії, Франції, Німеччини, Сполученого Королівства та США вважають, що Росія порушила базові норми міжнародного права, тому може бути покарана за це у будь-який спосіб. Зокрема заморожені активи країни-агресора цілком законно використати для компенсації збитків, напряму завданих внаслідок неправомірної російської діяльності.
У листі юристи підкреслюють, що "діють не в інтересах спонсорів чи клієнтів". Хоча один з підписантів, професор Єльського університету Гарольд Хунджу Кох, визнає, що захищав українську сторону у низці міжнародних судів.
- У січні комітет Сенату США схвалив закон про конфіскацію російських активів на користь України.
- Євросоюз та "Велика сімка" обговорювали використання цих коштів як застави для фінансування відбудови нашої держави.
- Рада ЄС відкрила шлях до використання прибутку від заморожених російських активів.
- Пів мільйона доларів конфіскованих активів США передадуть Україні через Естонію.