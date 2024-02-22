Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
У ЄС вважають, що війна в Україні найімовірніше закінчиться “компромісним врегулюванням”, − опитування
У ЄС вважають, що війна в Україні найімовірніше закінчиться “компромісним врегулюванням”, − опитування
На 87-му році життя помер політик і дисидент Степан Хмара
На 87-му році життя помер політик і дисидент Степан Хмара
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Оголосили у розшук екскерівника підприємства "Укроборонпрому", який порушив умови застави
Оголосили у розшук екскерівника підприємства "Укроборонпрому", який порушив умови застави
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
ГоловнаПолітика

Експерти світового рівня не бачать юридичних перепон для конфіскації російських активів

10 юристів з різних країн світу підтвердили, що такий крок не порушуватиме міжнародне право.

Експерти світового рівня не бачать юридичних перепон для конфіскації російських активів
G7
Фото: НАЗК

Конфіскація російських активів на суму майже 300 мільярдів доларів не буде порушенням жодних норм міжнародного права. Такого висновку дійшла група з 10 юристів, яка, за повідомленням Bloomberg, надіслала відповідний лист країнам "Великої сімки".

Експерти з Бельгії, Японії, Франції, Німеччини, Сполученого Королівства та США вважають, що Росія порушила базові норми міжнародного права, тому може бути покарана за це у будь-який спосіб. Зокрема заморожені активи країни-агресора цілком законно використати для компенсації збитків, напряму завданих внаслідок неправомірної російської діяльності.

У листі юристи підкреслюють, що "діють не в інтересах спонсорів чи клієнтів". Хоча один з підписантів, професор Єльського університету Гарольд Хунджу Кох, визнає, що захищав українську сторону у низці міжнародних судів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies