Україна захищає свободу всієї Європи, — Кемерон та Сікорський для Politico

У спільній статті для Politico, присвяченій другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначили, що надавати Україні більше грошей на її військові зусилля в інтересах Америки й всіх західних союзників. Вони закликають західних лідерів не провалити "найбільший тест нашого покоління", пише Politico.

"Ніхто з нас не сумнівався, що Путін може вторгнутися. Ми обидва пам’ятаємо березень 2014 року, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив світові: «Ми абсолютно не маємо наміру перетинати кордони України». На той час російські війська вже були в Криму.

У 2022 році Кремль продемонстрував таке ж лицемірство. Він заперечував, що Росія вторгнеться. Він навіть заперечував, що Росія перебуває у стані війни — навіть у той час, коли вторгнення тривало. Брехня була б смішною, якби наслідки не були такими жахливо трагічними.

Але Путін прорахувався. Він не очікував наполегливої позиції України. Хоробрість свого народу. Його відмова здатися. Це готовність встати і боротися", — ідеться у спільній заяві міністрів.

Путін також не очікував, що Захід підтримає Україну. Безпрецедентні санкції, що позбавляють його 400 мільярдів доларів. Притулок, наданий мільйонам біженців. І, що найважливіше, підтримка, яка допомогла хоробрим і вправним українцям відкинути назад військову машину Путіна.

Російські війська втратили половину території, яку вони захопили у 2022 році, а військово-морський флот РФ насилу плаває в Чорному морі.

Міністри закордонних справ нагадали, що Великобританія і Польща провели підготовку десятків тисяч солдатів України. Також їхні країни передали Україні передові сучасні системи, такі як бойові танки й ракети великої дальності Storm Shadow або гаубиці Krab.

Сікорський та Кемерон твердо переконані, що країнам Заходу необхідно продовжувати підтримку України. І тому фінансування повинно бути на першому місці. На другому, боєприпаси та необхідне обладнання. На третьому — тренування українських військових. На четвертому — забезпечення контролю за обходом санкцій. І, нарешті, арешт заморожених російських активів.

"Якби ми всі виділили Україні хоча б частину наших оборонних бюджетів, ми могли б перевершити Кремль у витратах. У нас є економічна сила, військова сила — ми просто повинні зробити так, щоб ця сила була врахована", — зазначають міністри.

"Боротьба України – наша боротьба. Ми допомагаємо їм захищатися. І вони допомагають нам захищати Європу, захищати свободу та відновлювати стабільність.

Вони успішно це роблять протягом двох років. Ми повинні підтримувати їх. Слава Україні", — ідеться у спільній заяві.