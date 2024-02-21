Уряд Франції пообіцяв підготувати до літа новий закон для захисту фермерів

Уряд Франції підготує до літа новий закон, щоб краще захистити доходи фермерів і зміцнити їхню позицію в переговорах з роздрібними торговцями та компаніями споживчих товарів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Габріель Атталь, пише Reuters.
Атталь оголосив про розробку законопроєкту напередодні щорічної сільськогосподарської виставки Salon de l'Agriculture, яка розпочнеться цими вихідними.
Французькі фермери після тижнів акцій, які включали блокування автомагістралей і Парижа, призупинили протести після того, як 1 лютого керівник уряду пообіцяв їм нові заходи підтримки. Основні їхні претензії були щодо низької зарплатні, високих податків, “зелених правил” Євросоюзу і недобросовісної конкуренції з-за кордону.
Раніше аграрії вимагали від уряду показати перші результати надзвичайних заходів до вище згаданого торговельного ярмарку.
Додамо, зараз президент Еммануель Макрон і його уряд також побоюються, що все більше фермерів буде підтримувати ультраправих напередодні виборів до Європейського парламенту в червні.
- У січні французький уряд заявив про відмову від планів поступово скорочувати державні субсидії на дизельне пальне для аграріїв та пообіцяв пом’якшити екологічні норми.
- Мінстри також повідомили, що наполягатимуть на пом’якшенні екологічних норм Європейського Союзу щодо необроблених сільськогосподарських угідь. Зараз фермери повинні відповідати певним умовам, щоб отримати субсидії ЄС. Зокрема йдеться про вимогу відвести 4% сільськогосподарських угідь під “непродуктивні” території, де природа може відновитися. Це можна зробити, залишивши землю під паром.