Уряд Франції пообіцяв підготувати до літа новий закон для захисту фермерів

Законопроєкт має зміцнити позицію аграріїв в переговорах з роздрібними торговцями та компаніями споживчих товарів.

Рада міністрів в Єлисейському палаці в Парижі

Уряд Франції підготує до літа новий закон, щоб краще захистити доходи фермерів і зміцнити їхню позицію в переговорах з роздрібними торговцями та компаніями споживчих товарів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Габріель Атталь, пише Reuters.

Атталь оголосив про розробку законопроєкту напередодні щорічної сільськогосподарської виставки Salon de l'Agriculture, яка розпочнеться цими вихідними.

Французькі фермери після тижнів акцій, які включали блокування автомагістралей і Парижа, призупинили протести після того, як 1 лютого керівник уряду пообіцяв їм нові заходи підтримки. Основні їхні претензії були щодо низької зарплатні, високих податків, “зелених правил” Євросоюзу і недобросовісної конкуренції з-за кордону.

Раніше аграрії вимагали від уряду показати перші результати надзвичайних заходів до вище згаданого торговельного ярмарку.

Додамо, зараз президент Еммануель Макрон і його уряд також побоюються, що все більше фермерів буде підтримувати ультраправих напередодні виборів до Європейського парламенту в червні.