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Канада виділить до 23 млн доларів США на закупівлю снарядів для України, - ЗМІ

Міністр оборони Канади Білл Блер підтвердив, що Канада розмовляє з чехами, але не буде обговорювати деталі.

Канада виділить до 23 млн доларів США на закупівлю снарядів для України, - ЗМІ
Корпуси 155-мм снарядів виробництва Франції Forges de Tarbes, 2023 рік.
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Канада приєднається до ініціативи Чехії і виділить фінансування на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Про це повідомляє CBC News із посиланням на власні джерела.

“Канада дала сигнал, що готова підтримати ініціативу Чехії терміново доставити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів з різних країн. Хоча деталі ще уточнюються, джерела в обороні кажуть, що федеральний уряд може внести до плану до 30 мільйонів доларів (близько 23 млн доларів США, - ред.), який запропонував на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президент Чеської Республіки Петр Павел”, - йдеться у матеріалі.

Раніше Чехія повідомила, що знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, а також снаряди інших калібрів з країн, що не входять до НАТО. Але для доставки боєприпасів в Україну потрібна фінансова підтримка.

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Міністр оборони Канади Білл Блер підтвердив, що Канада розмовляє з чехами, але не буде обговорювати деталі.

Водночас союзники Канади побоюються, що Оттава може інвестувати у боєприпаси через Чехію, і відкладати нарощування потужностей з виробництва зброї всередині країни.

Втім, Блер зазначив, що в недалекому майбутньому Канада зможе більше сказати про те, як інвестує у збільшення канадського виробництва боєприпасів.

Джерела видання в оборонному відомстві кажуть, що коливання уряду щодо збільшення виробництва боєприпасів частково пов'язані з прогнозованими інвестиціями в 400 млн доларів, які необхідні для будівництва додаткових виробничих ліній.

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