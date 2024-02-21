Сім збитих літаків за тиждень – серйозний удар по іміджу РФ, – Ігнат

Сім знищених бомбардувальників Су-34 і Су-35 є великою втратою для Росії. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це серйозний удар по іміджу РФ.
Про це Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.
"Кожен знищений борт літака для Росії відчутна втрата. По-перше, це пілоти, по-друге – сучасна техніка, яка нас постійно атакує, використовуючи нові ракети та інші засоби ураження", – зазначає Ігнат.
Речник додає, що знищення бомбардувальників стало серйозним ударом по іміджу Росії, а для пілотів, як аргумент, що не варто сунути носа близько до українських кордонів.
- 17 лютого захисники збили одразу три борти: два Су-34 і один Су-35.
- 19 лютого росіяни втратили одразу два свої бомбардувальники – Су-34 і Су-35.
- 21 лютого Сили оборони збили ще один ворожий літак – Су-34.