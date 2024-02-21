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Сім збитих літаків за тиждень – серйозний удар по іміджу РФ, – Ігнат

Сім знищених бомбардувальників – велика втрата для Росії.

Сім збитих літаків за тиждень – серйозний удар по іміджу РФ, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Сім знищених бомбардувальників Су-34 і Су-35 є великою втратою для Росії. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це серйозний удар по іміджу РФ. 

Про це Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

"Кожен знищений борт літака для Росії відчутна втрата. По-перше, це пілоти, по-друге – сучасна техніка, яка нас постійно атакує, використовуючи нові ракети та інші засоби ураження", – зазначає Ігнат. 

Речник додає, що знищення бомбардувальників стало серйозним ударом по іміджу Росії, а для пілотів, як аргумент, що не варто сунути носа близько до українських кордонів. 

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