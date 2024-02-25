Україна готова зменшити кількість міністерств через дефіцит коштів

Влада обговорює зменшення кількості міністерств і переформатування уряду через дефіцит коштів. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.
Якщо дефіцит триватиме, будуть робити все, щоб інфраструктура управління держави зменшилася. Йдеться про зменшення кількості міністерств, міністрів і дешевше та скоординованіше управління.
"Є абсолютно відкритий діалог і ми до цього готові. Я думаю, що показником буде розуміння, що ми будемо мати навесні трішечки пізніше. Місяць-два", – сказав він.
В армії також проведуть аудит, додав президент.
- Укрупнення міністерств шляхом злиття декількох в одне проводили і раніше. В деяких випадках їх доводилося розділяти назад. Ще в 2020 тодішній голова партії "Слуга народу" Корнієнко визнавав, що "укрупнення не завжди спрацювало".