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Україна готова зменшити кількість міністерств через дефіцит коштів

Навесні буде зрозуміло, чи потрібно переформатування. 

Україна готова зменшити кількість міністерств через дефіцит коштів
Фото: Слово і діло

Влада обговорює зменшення кількості міністерств і переформатування уряду через дефіцит коштів. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

Якщо дефіцит триватиме, будуть робити все, щоб інфраструктура управління держави зменшилася. Йдеться про зменшення кількості міністерств, міністрів і дешевше та скоординованіше управління.

"Є абсолютно відкритий діалог і ми до цього готові. Я думаю, що показником буде розуміння, що ми будемо мати навесні трішечки пізніше. Місяць-два", – сказав він.

В армії також проведуть аудит, додав президент.

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