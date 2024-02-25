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Україна розпочала процес відновлення авіасполучення із сусідніми країнами, а також відкриття нових пунктів пропуску, — Кубраков

Також планується будівництва нової євроколії з ЄС до Львова.

Україна розпочала процес відновлення авіасполучення із сусідніми країнами, а також відкриття нових пунктів пропуску, — Кубраков
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков
Фото: Макс Требухов

Україна розпочала процес відновлення авіасполучення з іншими країнами, наразі відбувається оцінка ризиків регуляторами. Крім цього Україна планує відкрити нові пункти пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою. 

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на форумі "Україна. Рік 2024".

"Наразі ведемо консультації з американським і європейським безпековими регуляторами над відкриттям авіаційного простору. Це складний процес, але перші формальні кроки Україна робить уже зараз” – розповів Олександр Курбаков.

Щодо нових пунктів пропуску, то Україна планує відкрити їх на кордоні з Польщею, Молдовою, Румунією та Угорщиною.

"Якщо говорити про пункти пропуску для автомобільного транспорту, то очікуємо нові пункти пропуску в цьому році, перш за все, з Молдовою, Румунією, Угорщиною і Польщею. Тобто чотири країни, де конкретні пункти пропуску з'являться у цьому році. Це нам допоможе трохи деверсифікувати наші експортні коридори", — зазначив Кубраков.

Крім цього, у 2024 році планують відкрити першу велику ділянку європейської колії на станції "Мостиська-Скнилів", яка з'єднає українську залізницю з європейською мережею. 

"Це перший проєкт, який ми будуватимемо в цьому році спільно з нашими європейськими партнерами і донорами", — додав віце-прем'єр.

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