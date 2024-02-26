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Президент Чехії вважає, що "взаємна втома" від війни в Україні спонукатиме до переговорів

Президент Чехії все ж вважає, що найближчим часом Росія на країни НАТО не нападе, але не виключає, зо ситуація зміниться в разі перемоги окупантів.

Президент Чехії вважає, що "взаємна втома" від війни в Україні спонукатиме до переговорів
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел розкритикував європейські країни за недостатню матеріальну допомогу українській армії в минулому році та низький рівень інвестицій у власну оборону. Євросоюз за час повномасштабної війни в Україні не зміг випустити жодного нового танку, а виробництво великокаліберних боєприпасів значно відстає від їх виготовлення Росією, наводить слова президента в ефірі каналу Nova Radio Prague International.

Павел вважає, що Росія все ж не змогла досягти "істотних успіхів" за час повномасштабного нападу. Україна натомість змогла повернути деяку окупованої території та вигнати росіян із частини акваторії Чорного моря.

Але в українців є дефіцит озброєння в той час як окупанти мають здатність випускати по 150 танків на місяць.

"Українці перейшли до контрнаступу на широкому фронті замість того, щоб, наприклад, розділити окуповану територію на північну та південну частини, ускладнивши постачання армії", – додав він.

Чеський президент наголосив, що "конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети".

На його думку, "взаємна втома" від війни може призвести до перемовин.

Павел також впевнений, що поки що війна не перекинеться на країни НАТО.

"Станом на зараз Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне піти на будь-який конфлікт з країнами НАТО. Але цього не можна виключати в майбутньому, особливо якщо Росія досягне будь-який успіхів в Україні", – додав він.

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