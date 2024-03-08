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Зеленський передав Ердогану список громадян України, яких Росія утримує в тюрмах і таборах у нелюдських умовах

В списку є, зокрема, і кримські татари.

Зеленський передав Ердогану список громадян України, яких Росія утримує в тюрмах і таборах у нелюдських умовах
Зеленський та Ердоган
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підняв питання українців, яких утримує Росія, на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Я передав сьогодні список наших громадян України, зокрема кримських татар, які були репресовані Росією на окупованій території України та утримуються в російських тюрмах і таборах у надзвичайно жорстоких, нелюдських умовах”, - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що необхідно звільнити всіх їх - і воїнів, і цивільних, і тих, хто був захоплений у полон при захисті свого народу, і тих, хто зазнає російських репресій тільки через те, ким він чи вона є, – українці, кримські татари, усі. 

“Такі, як Наріман Джелял, Леніє Умєрова, Сервер Мустафаєв та всі інші наші незаконно полонені. Кожна людина заслуговує на достойне життя у своєму власному домі та в мирі”, - нагадав голова держави.

Володимир Зеленський також подякував турецькому колезі за його зусилля для звільнення наших громадян із російського полону. Завдяки посередництву Туреччини вдалося досягти значних гуманітарних результатів.

  • 8 березня Президент України прибув до Стамбула.

  • Зеленський під час свого візиту до Туреччини побував на суднобудівному заводі, де будують українські корвети класу "Ada" для ВМС ЗС України та повідомив, що корабель буде носити ім’я "Гетьман Іван Виговський". Відповідний указ оприлюднили того ж дня на сайті глави держави.

  • Зеленський провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу Туреччини, на рівні міністерств оборони укладено низку важливих документів.
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