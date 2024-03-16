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Джо Байден назвав Путіна бандитом

Американський президент пообіцяв робити свій внесок для допомоги Україні.

Джо Байден назвав Путіна бандитом
Джо Байден на урочистій вечері Friends of Ireland з нагоди Дня святого Патрика
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у промові на урочистій вечері Friends of Ireland з нагоди Дня святого Патрика закликав Конгрес США схвалити військову допомогу Україні, повідомляє "Європейська правда".

"Я зобов'язуюсь і надалі робити свій внесок. Я впевнений, що переважна більшість – і перепрошую, що кажу це, – але я думаю, що переважна більшість членів Конгресу готові зробити свій внесок і продовжують закликати кожного члена в цій кімнаті протистояти Володимиру Путіну. Він бандит", – наголосив Байден.

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Він закликав негайно надіслати йому на підпис законопроєкт про національну безпеку. 

“Законопроєкт містить фінансування України та Ізраїлю і, що не менш важливо, гуманітарну допомогу Газі. Вони дуже, дуже цього потребують", – зауважив президент США.

Крім того, у промові Байден провів паралелі між американцями та ірландцями як народами, що підтримують прагнення до свободи. Він наголосив, що це видно з підтримки України на тлі жорстокого наступу Путіна. 

Байден також подякував присутньому в залі прем'єру Ірландії Лео Варадкару за незмінну гуманітарну допомогу українцям.

  • Під час передвиборчого заходу у Сан-Франциско президент США Джо Байден використав у своїй промові на адресу Володимира Путіна англійську абревіатуру "SOB", яка перекладається як "сучий син".
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