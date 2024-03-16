Джо Байден назвав Путіна бандитом

Президент США Джо Байден у промові на урочистій вечері Friends of Ireland з нагоди Дня святого Патрика закликав Конгрес США схвалити військову допомогу Україні, повідомляє "Європейська правда".

"Я зобов'язуюсь і надалі робити свій внесок. Я впевнений, що переважна більшість – і перепрошую, що кажу це, – але я думаю, що переважна більшість членів Конгресу готові зробити свій внесок і продовжують закликати кожного члена в цій кімнаті протистояти Володимиру Путіну. Він бандит", – наголосив Байден.

Він закликав негайно надіслати йому на підпис законопроєкт про національну безпеку.

“Законопроєкт містить фінансування України та Ізраїлю і, що не менш важливо, гуманітарну допомогу Газі. Вони дуже, дуже цього потребують", – зауважив президент США.

Крім того, у промові Байден провів паралелі між американцями та ірландцями як народами, що підтримують прагнення до свободи. Він наголосив, що це видно з підтримки України на тлі жорстокого наступу Путіна.

Байден також подякував присутньому в залі прем'єру Ірландії Лео Варадкару за незмінну гуманітарну допомогу українцям.