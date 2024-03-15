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Італія продовжує експортувати зброю до Ізраїлю, − міністр оборони

Гвідо Крозетто заявив, що виконуються лише раніше схвалені угоди з продажу.

Італія продовжує експортувати зброю до Ізраїлю, − міністр оборони
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Фото: EPA/UPG

Італія продовжує експортувати зброю до Ізраїлю попри торішні запевнення, що уряд блокує такі продажі.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, пише Reuters.

Він повідомив парламенту, що виконуються лише раніше підписані накази − після перевірок щодо того, чи зброя не буде використана проти цивільних осіб анклаву.

Відповідно до італійського законодавства, експорт зброї заборонений до країн, які ведуть війни та тих, хто вважається порушником міжнародних прав людини.

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Торік Крозетто оголосив, що відділ дозволів на озброєння заблокував дозвіл на передачу зброї Ізраїлю.

Видання Altreconomia цього тижня повідомило, що Рим експортував Єрусалиму за останні три місяці 2023 року зброї та боєприпасів на 2,1 мільйона євро.

  • Консервативний уряд Італії запропонував Ізраїлю негайну підтримку після атаки ХАМАСу 7 жовтня, але з того часу критикував ізраїльського наступу на анклав, заявивши, що гине занадто багато мирних жителів, і закликаючи до негайного припинення вогню.
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