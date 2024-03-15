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США наклали санкції на два ізраїльські поселення на Західному березі

Їх використовували як бази для нападів на палестинців.

США наклали санкції на два ізраїльські поселення на Західному березі

Адміністрація президента США Джо Байдена наклала санкції на два ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан, пише Bloomberg.

Вашингтон закликав країну зробити більше для припинення насильства проти палестинців, у той час, як між двома урядами триває напруженість через війну у Смузі Гази.

Державний департамент наклав покарання на два незаконні форпости, які використовувалися як бази для нападів на палестинців, а також на трьох ізраїльтян за “увічнення насильства та спричинення безладу на Західному березі”.

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Цей крок є другим випадком, коли адміністрація запроваджує санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі Йордану після того, як у лютому президент Джо Байден надав департаменту додаткові повноваження.

Офіційні особи США неодноразово закликали уряд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу приборкати екстремістських поселенців на Західному березі річки Йордан після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня минулого року. Адміністрація Байдена побоюється, що тривала напруженість на Західному березі річки Йордан, де керує Палестинська адміністрація, може призвести до спалаху насильства.

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