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ГУР: окупанти можуть "проголосувати" за Путіна навіть після загибелі

Міноборони РФ дозволило військовослужбовцям голосувати, не зʼявляючись на виборчі дільниці і без документів.

ГУР: окупанти можуть "проголосувати" за Путіна навіть після загибелі
На ТОТ окупанти змушують йти голосувати за Путіна
Фото: Центр національного спротиву

Голосування російських військових на президентських виборах, які беруть участь у війні проти України, максимально спрощене і не потребує ані їхньої фізичної присутності, ані оригіналів документів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що керівництво Міноборони РФ дозволило окупантам голосувати за Путіна, не зʼявляючись на виборчі дільниці. А для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток – достатньо фотокопії документів.

"Очевидно, що у такий спосіб російські «виборчі комісії» намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучивши до «голосування» так звані «мертві душі». Зокрема, до числа осіб, що «проголосували», поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", - йдеться в повідомленні.

"Враховуючи, що українські захисники, за офіційними даними, щодня завдають російським загарбникам численних втрат на території України, кількість тих, хто у такий спосіб «підтримає» путіна може виявитися досить значною", - зазначили в ГУР.

  • Наразі Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих "виборів", зокрема - імітувати голосування на окупованих територіях України. Так, на Луганщині росіяни провели “єдиний день підписів”, щоб підтримати висування кандидатури Путіна. 
  • На окуповані території Херсонщини раніше завезли пропагандистів, аби посилити роспропаганду.
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