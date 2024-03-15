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Франція хоче зробити дешевий "неекологічний" одяг менш привабливим для покупців: заборонити рекламу і обкласти податками

Французький сегмент недорогої моди поступився європейським конкурентам Zara, H&M і, нещодавно, китайським гігантам Shein і Temu.

Нижня палата французького парламенту підтримала низку заходів, спрямованих на зменшення попиту на так звану швидку моду – переважно недорогий одяг з частим оновленням колекцій. Франція стала першою країною в світі, яка ухвалила "законодавчі акти щодо обмеження ексцесів швидкої моди", цитує міністра екології Крістофа Бешу The Guardian

Зокрема, Франція хоче заборонити рекламу найбільш дешевого текстилю та впровадити екологічний збір на недорогі товари. Однак для ухвалення ще потрібно рішення Сенату.

Французький ринок одягу переповнений дешевим імпортним одягом, а декілька національних виробників збанкрутіли. Але головним аргументом на користь цих заходів у партії "Горизонти" є екологія. 

Відповідно до пропозицій, Франція аналізуватиме обсяг виробленого одягу та швидкість виходу нових колекцій, щоб визначити, що вважається швидкою модою.

Депутатка національних зборів Анн-Сесіль Віолланд зазначила, що китайська компанія Shein і її "7200 нових предметів одягу на день" є яскравим прикладом інтенсивного виробництва моди. Вона зазначила, що текстиль є найбільш забруднювано індустрією.

Після набуття законом чинності виробники швидкої моди будуть змушені інформувати споживачів про вплив своєї продукції на навколишнє середовище.

З наступного року планують додаткову плату, пов’язану з екологічним слідом швидкої моди, у розмірі 5 євро за річ, а до 2030 вона зросте до 10 євро. Однак плата не може перевищувати 50% від вартості речі.

Віолланд сказала, що кошти від збору використають для субсидування виробників екологічно чистого одягу, що дозволить їм легше конкурувати.

Обмеження реклами "швидкої моди" також схвалили, хоча деякі депутати це розкритикували.  

Ініціатива лівих депутатів і депутатів від партії Зелених включити до нового закону мінімальні штрафи для виробників, які порушують правила, а також імпортні квоти та жорсткіші критерії щодо робочих місць у галузі, була відхилена.

Висококласна мода є наріжним каменем французької економіки завдяки провідним світовим брендам розкоші, таким як Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Dior і Cartier.

Але французький сегмент недорогої моди поступився європейським конкурентам Zara, H&M і, нещодавно, китайським гігантам Shein і Temu.

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