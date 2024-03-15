Лідер банд на Гаїті пригрозив політикам, які захочуть увійти до перехідної ради

Відставка очільника уряду Аріеля Анрі була лише “першим кроком у битві”.

Очільник бандитських угруповань, які захопили 80% території столиці Гаїті, пригрозив політичним лідерам, які планують брати участь у перехідній президентській раді з обрання тимчасового прем’єр-міністра країни, пише Reuters.

Джиммі “Барбекю” записав звернення до політиків: “Вам не соромно? Ви привели країну туди, де вона є сьогодні. Ви не уявляєте, що буде”.

“Я знатиму, чи ваші діти на Гаїті, чи ваші дружини на Гаїті... чи ваші чоловіки на Гаїті. Якщо ти збираєшся керувати країною, уся твоя родина має бути там (на острові – ред.)”, − сказав він, очевидно погрожуючи їхнім сім'ям.

Шерізьє сказав, що відставка очільника уряду Аріеля Анрі була лише “першим кроком у битві” для острівної держави з населенням близько 11 мільйонів.

У той час як насильство у країні триває, уряд Гаїті знову продовжив нічну комендантську годину до неділі.

Водночас у США республіканці призупинили запит Державного департаменту з виділення 40 млн євро для острова. Це фінансування Вашингтон вважає критично важливим для боротьби зі спіральним насильством на Гаїті.