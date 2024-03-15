На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Авдіївська призма
Авдіївська призма
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
ГоловнаСвіт

Лідер банд на Гаїті пригрозив політикам, які захочуть увійти до перехідної ради

Відставка очільника уряду Аріеля Анрі була лише “першим кроком у битві”.

Лідер банд на Гаїті пригрозив політикам, які захочуть увійти до перехідної ради
Джиммі Шеріз’є, колишній офіцер елітної поліції, кримінальний авторитет, який очолює заколот банд у країні
Фото: EPA/UPG

Очільник бандитських угруповань, які захопили 80% території столиці Гаїті, пригрозив політичним лідерам, які планують брати участь у перехідній президентській раді з обрання тимчасового прем’єр-міністра країни, пише Reuters.

Джиммі “Барбекю” записав звернення до політиків: “Вам не соромно? Ви привели країну туди, де вона є сьогодні. Ви не уявляєте, що буде”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Я знатиму, чи ваші діти на Гаїті, чи ваші дружини на Гаїті... чи ваші чоловіки на Гаїті. Якщо ти збираєшся керувати країною, уся твоя родина має бути там (на острові – ред.)”, − сказав він, очевидно погрожуючи їхнім сім'ям.

Шерізьє сказав, що відставка очільника уряду Аріеля Анрі була лише “першим кроком у битві” для острівної держави з населенням близько 11 мільйонів.

У той час як насильство у країні триває, уряд Гаїті знову продовжив нічну комендантську годину до неділі.

Водночас у США республіканці призупинили запит Державного департаменту з виділення 40 млн євро для острова. Це фінансування Вашингтон вважає критично важливим для боротьби зі спіральним насильством на Гаїті.

  • Карибський острів охопила тривала політична та гуманітарна криза. Правозахисні групи повідомляють про припинення постачання продовольства, масові вбивства, викрадення та сексуальне насильство. Сотні тисяч людей були переміщені.
  • Перехідна президентська рада складатиметься з двох спостерігачів і семи членів з правом голосу, включно з представниками низки політичних коаліцій, бізнес-сектору, громадянського суспільства та одного релігійного лідера. Раді було доручено швидко призначити тимчасового прем'єр-міністра. Будь-хто, хто має намір балотуватися на наступних виборах на Гаїті, не зможе очолити уряд зараз.
  • Гаїті не має обраних представників влади з початку 2023 року, і наступні вибори будуть першими з 2016 року. Анрі, якого багато гаїтян вважають корумпованим, неодноразово відкладав вибори, заявляючи, що спочатку потрібно відновити безпеку.
  • Анрі очолював карибську країну після вбивства її останнього президента у 2021 році. Вплив озброєних банд на його адміністрацією спонукали Анрі вирушити до Кенії наприкінці лютого, щоб заручитися підтримкою місії безпеки, яка взаємодіяла з ООН. Однак за його відсутності конфлікт різко загострився.
  • Угруповання напали на Національний палац і підпалили будівлю Міністерства внутрішніх справ, атакували міжнародний аеропорт. З в'язниць втекло щонайменше чотири тисячі в'язнів. У країні оголосили надзвичайний стан та комендантську годину.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies