Лідер банд на Гаїті пригрозив політикам, які захочуть увійти до перехідної ради

Очільник бандитських угруповань, які захопили 80% території столиці Гаїті, пригрозив політичним лідерам, які планують брати участь у перехідній президентській раді з обрання тимчасового прем’єр-міністра країни, пише Reuters.
Джиммі “Барбекю” записав звернення до політиків: “Вам не соромно? Ви привели країну туди, де вона є сьогодні. Ви не уявляєте, що буде”.
“Я знатиму, чи ваші діти на Гаїті, чи ваші дружини на Гаїті... чи ваші чоловіки на Гаїті. Якщо ти збираєшся керувати країною, уся твоя родина має бути там (на острові – ред.)”, − сказав він, очевидно погрожуючи їхнім сім'ям.
Шерізьє сказав, що відставка очільника уряду Аріеля Анрі була лише “першим кроком у битві” для острівної держави з населенням близько 11 мільйонів.
У той час як насильство у країні триває, уряд Гаїті знову продовжив нічну комендантську годину до неділі.
Водночас у США республіканці призупинили запит Державного департаменту з виділення 40 млн євро для острова. Це фінансування Вашингтон вважає критично важливим для боротьби зі спіральним насильством на Гаїті.
- Карибський острів охопила тривала політична та гуманітарна криза. Правозахисні групи повідомляють про припинення постачання продовольства, масові вбивства, викрадення та сексуальне насильство. Сотні тисяч людей були переміщені.
- Перехідна президентська рада складатиметься з двох спостерігачів і семи членів з правом голосу, включно з представниками низки політичних коаліцій, бізнес-сектору, громадянського суспільства та одного релігійного лідера. Раді було доручено швидко призначити тимчасового прем'єр-міністра. Будь-хто, хто має намір балотуватися на наступних виборах на Гаїті, не зможе очолити уряд зараз.
- Гаїті не має обраних представників влади з початку 2023 року, і наступні вибори будуть першими з 2016 року. Анрі, якого багато гаїтян вважають корумпованим, неодноразово відкладав вибори, заявляючи, що спочатку потрібно відновити безпеку.
- Анрі очолював карибську країну після вбивства її останнього президента у 2021 році. Вплив озброєних банд на його адміністрацією спонукали Анрі вирушити до Кенії наприкінці лютого, щоб заручитися підтримкою місії безпеки, яка взаємодіяла з ООН. Однак за його відсутності конфлікт різко загострився.
- Угруповання напали на Національний палац і підпалили будівлю Міністерства внутрішніх справ, атакували міжнародний аеропорт. З в'язниць втекло щонайменше чотири тисячі в'язнів. У країні оголосили надзвичайний стан та комендантську годину.