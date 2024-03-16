Консультантом в Міноборони Грузії працював бізнесмен з оточення Путіна

Грузинські опозиційні ЗМІ оприлюднили інформацію, що упродовж майже чотирьох років консультантом у міністерстві оборони країни був бізнесмен з оточення Путіна Давид Хідашелі. Відомство підтвердило факт співпраці з росіянином.
Як пише "Європейська правда", Хідашелі спершу був радником у тодішнього міністра оборони Іраклія Гарібашвілі, а після того, як урядовець перейшов на посаду прем'єра, росіянин продовжив працювати вже під проводом Джуаншера Бурчуладзе.
Сам Хідашелі заявив, що нібито займався у міністерстві питанням демаркації кордону з Азербайджаном і не отримував зарплату. Хоча, за даними журналістів, йому було призначено посадовий оклад у розмірі 1000 ларі (близько 14 000 гривень - ред.)
Бізнесмен був фігурантом кількох скандалів: йому закидають незаконну передачу частини території Грузії Азербайджану, а також консультації щодо створення "конфедерації Грузії з Абхазією та Південною Осетією".
Правляча партія "Грузинська мрія" заявила, що не бачить нічого поганого в тому, що Міноборони консультував близький до Путіна росіянин.
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