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Консультантом в Міноборони Грузії працював бізнесмен з оточення Путіна

Правляча партія не розуміє, чому співпраця відомства з росіянином викликала обурення опозиції.

Консультантом в Міноборони Грузії працював бізнесмен з оточення Путіна
Фото: EPA/UPG

Грузинські опозиційні ЗМІ оприлюднили інформацію, що упродовж майже чотирьох років консультантом у міністерстві оборони країни був бізнесмен з оточення Путіна Давид Хідашелі. Відомство підтвердило факт співпраці з росіянином.

Як пише "Європейська правда", Хідашелі спершу був радником у тодішнього міністра оборони Іраклія Гарібашвілі, а після того, як урядовець перейшов на посаду прем'єра, росіянин продовжив працювати вже під проводом Джуаншера Бурчуладзе.

Сам Хідашелі заявив, що нібито займався у міністерстві питанням демаркації кордону з Азербайджаном і не отримував зарплату. Хоча, за даними журналістів, йому було призначено посадовий оклад у розмірі 1000 ларі (близько 14 000 гривень - ред.)

Бізнесмен був фігурантом кількох скандалів: йому закидають незаконну передачу частини території Грузії Азербайджану, а також консультації щодо створення "конфедерації Грузії з Абхазією та Південною Осетією".

Правляча партія "Грузинська мрія" заявила, що не бачить нічого поганого в тому, що Міноборони консультував близький до Путіна росіянин. 

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