Флагман американського військового флоту прибув у Карибське море

Американська морська ударна група, що базується на авіаносці "Джеральд Форд", прибула до Карибського моря, де США проводять операції проти суден, нібито причетних до наркотрафіку.

Як пише BBC, найбільший авіаносець світу обслуговує екіпаж з 4 тисяч військових, а на борту можуть розміститися десятки літаків.

Враховуючи тисячі службовців, які вже перебували у Карибському регіоні, наразі США мають найбільшу військову присутність поблизу берегів Латинської Америки за останні декілька десятиліть.

Армія США здійснила вже щонайменше 19 ударів по кораблях, які займаються перевезенням наркотиків. Внаслідок цього загинули 79 людей.

Адміністрація Дональда Трампа через це військове втручання зіпсувала відносини з владою Колумбії: тамтешній президент Густаво Петро наказав припинити обмін розвідувальними даними з Вашингтоном після того, як Трамп назвав його "бандитом та поганим хлопцем".