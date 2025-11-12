Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСвіт

Флагман американського військового флоту прибув у Карибське море

Авіаносець "Джеральд Форд" вважається найбільшим у світі.

Флагман американського військового флоту прибув у Карибське море
USS Gerald R. Ford
Фото: EPA/UPG

Американська морська ударна група, що базується на авіаносці "Джеральд Форд", прибула до Карибського моря, де США проводять операції проти суден, нібито причетних до наркотрафіку.

Як пише BBC, найбільший авіаносець світу обслуговує екіпаж з 4 тисяч військових, а на борту можуть розміститися десятки літаків. 

Враховуючи тисячі службовців, які вже перебували у Карибському регіоні, наразі США мають найбільшу військову присутність поблизу берегів Латинської Америки за останні декілька десятиліть.

Армія США здійснила вже щонайменше 19 ударів по кораблях, які займаються перевезенням наркотиків. Внаслідок цього загинули 79 людей. 

Адміністрація Дональда Трампа через це військове втручання зіпсувала відносини з владою Колумбії: тамтешній президент Густаво Петро наказав припинити обмін розвідувальними даними з Вашингтоном після того, як Трамп назвав його "бандитом та поганим хлопцем".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies