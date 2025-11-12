Сибіга провів зустріч із держсекретарем США у Канаді

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із державним секретарем США Марко Рубіо під час засідання Великої сімки в Канаді.

Про це інформує пресслужба МЗС України.

Глава української дипломатії заявив, що Україна цінує мирні зусилля Президента Трампа та дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії.

"Ми маємо продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну", – зазначив глава МЗС.

Також Андрій Сибіга надав Рубіо оновлену інформацію про ситуацію на фронті, мирні зусилля та конкретні пріоритети щодо зміцнення оборони та енергетичної стійкості України.

Держсекретар Марко Рубіо зауважив, що Сполучені Штати залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби спонукати Росію до дипломатичних зусиль та безпосереднього діалогу з Україною для досягнення міцного і тривалого миру.