Розвідка: танкери "тіньового флоту" РФ у жовтні постачали нафту в Індію, Китай і Туреччину

У жовтні постачання нафтопродуктів знизилося до 1,9 млн барелів на добу – мінімуму за 17 місяців.

Розвідка: танкери "тіньового флоту" РФ у жовтні постачали нафту в Індію, Китай і Туреччину
нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ
Фото: СЗРУ

У жовтні основними напрямками постачання російської нафти тіньовим флотом РФ були Індія, Китай та Туреччина.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зовнішня розвідка України відслудковує діяльність тіньового флоту РФ, аналізуючи усі зміни, пов’язані із санкційним тиском та намаганням обійти обмеження.

"У жовтні 2025 року з портів рф вийшло 140 танкерів із нафтою та нафтопродуктами, які сумарно експортували 15,97 млн тонн (116,9 млн барелів). Із них 84 судна належать до "тіньового флоту" рф, 72 з яких перебувають під санкціями. Ще 56 суден не входять до його складу, але 15 із них також під обмеженнями", — ідеться в аналізі розвідки.

Основними напрямками постачання російської нафти стали Індія (7,75 млн тонн, 72 рейси), Китай (4,77 млн тонн, 49 рейсів) і Туреччина (1,49 млн тонн, 16 рейсів). Найбільші обсяги експорту здійснювалися через балтійські та далекосхідні порти рф.

Після санкцій США проти Lukoil та Rosneft китайські державні компанії – PetroChina, Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oilпризупинили закупівлі морської російської нафти через ризики вторинних обмежень

Приватна Shandong Yulong Petrochemical, що перебуває під санкціями ЄС і Британії, також відмовилася від нових контрактів. Відмови охопили близько 400 тис. барелів на добу, або до 45 % російського експорту до Китаю, передусім нафти сорту ESPO.

У Туреччині НПЗ STAR і Tupras почали переорієнтацію на неросійську нафту. STAR у грудні очікує постачання з Іраку, Казахстану та інших країн (77–129 тис. барелів на добу), тоді як Tupras збільшує імпорт іракської сировини – до 141 тис. барелів на добу.

Скорочення китайських закупівель і переорієнтація турецьких НПЗ підвищують логістичні витрати й тиск на російський нафтовий експорт. 

У жовтні постачання нафтопродуктів знизилося до 1,9 млн барелів на добу – мінімуму за 17 місяців, тоді як усередині країни спостерігається дефіцит бензину та дизеля. Залізничний експорт бензину скоротився на 80 % у першій половині жовтня.
