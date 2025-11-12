Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСвіт

Норвегія не планує залучати свій суверенний фонд, щоб гарантувати кредит ЄС для України

Остаточне рішення ухвалять після того, як ЄС визначиться із фінальною конструкцією кредитного механізму.

Норвегія не планує залучати свій суверенний фонд, щоб гарантувати кредит ЄС для України
міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Норвегія може приєднатися до ініціативи Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України, але не планує залучати до цього власний суверенний фонд.

Про це повідомив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню NRK, передає «Європейська правда».

Столтенберг сказав, що Норвегія хоча й не є членом ЄС, але вже робить значні фінансові внески на користь України і може потенційно долучитися до планів Євросоюзу щодо надання кредиту, проте не надаватиме гарантій самостійно.

«Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму — 1,6 трильйона норвезьких крон (159 мільярдів доларів), але це не варіант», — сказав міністр.

Єнс Столтенберг додав, що остаточне рішення ухвалять після того, як ЄС визначиться із фінальною конструкцією кредитного механізму.

Можливість надання Україні 130–140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів обговорять міністри фінансів країн ЄС у 13 листопада.

Бельгія, на території якої розташована компанія Euroclear — зберігач більшої частини цих активів, — виступила проти використання заморожених коштів, побоюючись можливих судових позовів з боку РФ.

  • Тим часом у Норвегії набирають обертів заклики використати її суверенний фонд у €1,8 трлн для допомоги ЄС у фінансуванні позики для України на €140 млрд.
  • Ініціативу вже підтримали п’ять норвезьких політичних партій, серед них — три, які входять до коаліції прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies