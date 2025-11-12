Норвегія не планує залучати свій суверенний фонд, щоб гарантувати кредит ЄС для України

Остаточне рішення ухвалять після того, як ЄС визначиться із фінальною конструкцією кредитного механізму.

Норвегія може приєднатися до ініціативи Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України, але не планує залучати до цього власний суверенний фонд.

Про це повідомив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню NRK, передає «Європейська правда».

Столтенберг сказав, що Норвегія хоча й не є членом ЄС, але вже робить значні фінансові внески на користь України і може потенційно долучитися до планів Євросоюзу щодо надання кредиту, проте не надаватиме гарантій самостійно.

«Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму — 1,6 трильйона норвезьких крон (159 мільярдів доларів), але це не варіант», — сказав міністр.

Єнс Столтенберг додав, що остаточне рішення ухвалять після того, як ЄС визначиться із фінальною конструкцією кредитного механізму.

Можливість надання Україні 130–140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів обговорять міністри фінансів країн ЄС у 13 листопада.

Бельгія, на території якої розташована компанія Euroclear — зберігач більшої частини цих активів, — виступила проти використання заморожених коштів, побоюючись можливих судових позовів з боку РФ.