Умєров обговорив у Туреччині обміни військовополеними та співпрацю в обронній сфері

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся із високопосадовцями Туреччини та обговорив обміни полоненими та співпрацю в оборонній сфері.

Про це Рустем Умєров поінформував у Telegram.

"Мав сьогодні зустрічі з міністром оборони Туреччини Яшаром Гулером, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та зовнішньополітичним радником Президента Ердогана Акіфом Чагатаєм Киличем", — повідомляє Умєров. Сторони обоворили про два ключові напрями – обміни полоненими і співпрацю у сфері безпеки та оборони. "Тема обмінів – серед головних пріоритетів. Україна продовжує робити все, щоб кожен наш громадянин повернувся додому. Є підтримка Туреччини – як партнера, який не раз допомагав у найскладніші моменти", — наголошує секретар РНБО. Також обговорили поглиблення оборонної співпраці – спільні проєкти, виробництво та технології. "Працюємо далі – щоб повернути наших людей і зміцнити спільну безпеку", — наголошує Умєров.