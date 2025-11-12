Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСвіт

Умєров обговорив у Туреччині обміни військовополеними та співпрацю в обронній сфері

Окремо обговорили спільні проєкти, виробництво та технології.

Умєров обговорив у Туреччині обміни військовополеними та співпрацю в обронній сфері
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров зустрівся із високопосадовцями Туреччини та обговорив обміни полоненими та співпрацю в оборонній сфері.

Про це Рустем Умєров поінформував у Telegram.

"Мав сьогодні зустрічі з міністром оборони Туреччини Яшаром Гулером, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та зовнішньополітичним радником Президента Ердогана Акіфом Чагатаєм Киличем", — повідомляє Умєров. Сторони обоворили про два ключові напрями – обміни полоненими і співпрацю у сфері безпеки та оборони. "Тема обмінів – серед головних пріоритетів. Україна продовжує робити все, щоб кожен наш громадянин повернувся додому. Є підтримка Туреччини – як партнера, який не раз допомагав у найскладніші моменти", — наголошує секретар РНБО. Також обговорили поглиблення оборонної співпраці – спільні проєкти, виробництво та технології. "Працюємо далі – щоб повернути наших людей і зміцнити спільну безпеку", — наголошує Умєров.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies